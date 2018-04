Koningsdag

Psalm 72:1

„Voor Salomo. O God, geef de koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid de zoon des konings.”

Wij kunnen deze woorden toepassen op Salomo: „O God, geef hem Uw rechten en Uw gerechtigheid, maak hem tot een man, een koning. Maak hem tot een goed en godvruchtig man, tot een goed koning.” Het is het gebed van een vader voor zijn kind, de zegen van een stervende, zoals de patriarchen aan hun kinderen hebben nagelaten. Het beste wat wij van God voor onze kinderen kunnen vragen, is dat Hij hun wijsheid en genade zal geven om hun plicht te kennen en te doen. Dat is beter dan goud. Salomo heeft geleerd voor zichzelf te bidden, zoals zijn vader voor hem gebeden had. Niet dat God hem rijkdom en eer zou geven, maar een wijs en verstandig hart. Het was een troost voor David dat zijn eigen zoon zijn opvolger zou zijn, maar nog meer dat hij zowel verstandig als rechtvaardig zou zijn. David had hem een goede opvoeding gegeven (Spreuken 4:3), had hem goed „recht en gerechtigheid” geleerd, maar dat zou niet baten, tenzij God hem Zijn rechten geeft. Ouders kunnen aan hun kinderen geen genade geven, maar kunnen hen door gebed tot de God van de genade brengen. Zij zullen Hem niet tevergeefs zoeken, want hun gebed zal óf verhoord worden, óf met vertroosting in hun boezem wederkeren. Het is het gebed van een koning voor zijn opvolger.

Matthew Henry, predikant te Londen

(”Psalmen”, 1912)