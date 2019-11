Kostersbond fuseert met CNV Connectief

De vakbonden CNV Kostersbond en CNV Connectief gaan per 1 januari 2020 fuseren.

De voorgenomen fusie werd woensdag op de algemene ledenvergadering van CNV Connectief met algemene stemmen goedgekeurd.

Voorzitter Dirk de Vogel van de CNV Kostersbond is positief over de fusie. „Ze betekent een einde aan zeventig jaar zelfstandigheid van de Kostersbond, maar ik heb er groot vertrouwen in dat de belangen van de kosters ook binnen CNV Connectief goed behartigd worden.”

Ook Jan de Vries, voorzitter van CNV Connectief, is blij met de fusie. „Nu kunnen we de belangen van iedereen die werkt in de kerken nog beter behartigen.”