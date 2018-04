Joden massaal naar priesterlijke zegen

Tienduizenden Joden uit Israël en andere landen zijn maandagmorgen naar de Westelijke Muur in Jeruzalem gegaan om de plechtigheid van de hogepriesterlijke zegen bij te wonen.

Tijdens deze zegen, birkat kohanim genoemd, spreken Joden uit het priesterlijke geslacht de zegen van Aäron uit over de menigte.

jeruzalem

De bijeenkomst werd bijgewoond door de sefardische opperrabbijn van Israël, Yitzhak Yosef, de asjkenazische opperrabbijn David Lau, en de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman.

De birkat kohanim trekt twee keer per jaar, tijdens Pesach en het Loofhuttenfeest, tienduizenden naar de Westelijke Muur van de Tempelberg.

De politie had zware veiligheidsmaatregelen genomen. Op diverse wegen in de Oude Stad van Jeruzalem stelde de politie eenrichtingsverkeer voor voetgangers in. De ceremonie verliep zonder incidenten.