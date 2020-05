Initiatieven in coronatijd: Nacht van Gebed en digitale pinksterconferentie

Een overzicht van kerkelijke initiatieven in coronatijd.

Nacht van Gebed

De Zondag voor de Vervolgde Kerk en de Nacht van Gebed zijn dit jaar via een livestream te volgen. Open Doors werkt voor dit doel samen met Groot Nieuws Radio. De Zondag voor de Vervolgde Kerk heeft plaats op 7 juni van 10.00 tot 11.30 uur. De Nacht van Gebed begint op vrijdagavond 12 juni om 21.00 uur en eindigt op zaterdag 13 juni om 1.00 uur. De livestream is te zien op de websites en de YouTube-kanalen van de organisatoren.

Voedselpakketten

De gehandicapte Andrei Fokkink (23) uit Enschede is een actie gestart om de arme inwoners van het Roemeense Bacau te voorzien van voedselpakketten. Velen verloren door de coronacrisis hun werk en inkomsten. Omdat er geen voedselbank in de stad is, kloppen zij bij Stichting Betania (ondersteund door stichting HCR) aan voor voedsel. Betania heeft 7500 euro per maand extra nodig om iedereen hulp te kunnen bieden. Andrei tekent kunstwerken waarvan de opbrengst sinds 2019 bestemd is voor gehandicapten in Bacau. Met de nieuwe actie hoopt hij geld in te zamelen voor tenminste een maand voedselhulp.

Digitale pinksterconferentie

Stichting Opwekking houdt samen met een groot aantal partners een digitale pinksterconferentie. De opzet is om via verschillende digitale kanalen diensten, seminars, tafelgesprekken en muziek aan te bieden. Ook is er een digitale sing-in gepland.

Interreligieuze gebedsdag

De pauselijke raad voor de interreligieuze dialoog roept mensen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen „en alle mensen van goede wil” op zich te verenigen tijdens een dag van gebed, vasten en liefdadigheid. De interreligieuze dag heeft donderdag plaats.

ICP viert jubileum

Het netwerk van interculturele kerken ICP bestaat vijftien jaar en viert dat op 31 mei vanuit de Nieuwe Kerk in Delft met een online pinksterfeest. Er zullen aanbiddingsliederen klinken in verschillende talen. Een Syrische sneltekenaar brengt de preek in beeld. Aanvankelijk zou ICP het jubileum vieren tijdens de Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen.