Hervormde emeritus predikant ds. C. Stelwagen (74) overleden

Ds. C. Stelwagen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is woensdag overleden. De predikant, die ernstig ziek was, werd 74 jaar.

Chris Stelwagen werd op 23 mei 1945 in Ootmarsum geboren. Hij groeide op in Putten. Aan de Driestar in Gouda volgde hij de onderwijzersopleiding, waarna hij voor de klas stond in achtereenvolgens Ede, Groenekan en Woudenberg. Op 27-jarige leeftijd ging hij theologie studeren.

Als predikant diende ds. Stelwagen de hervormde gemeenten te Driesum (1980), Montfoort (1985), Harskamp (1990) en Elspeet (1995). In 2009 ging hij op 64-jarige leeftijd om gezondheidsredenen vervroegd met emeritaat. Met zijn tweede vrouw woonde hij in Nunspeet. Hij was lid van de Stichting Reformatorische Publicatie (SRP), het toezichthoudend orgaan van de Erdee Media Groep in Apeldoorn.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad begin vorig jaar blikte ds. Stelwagen onder meer terug op vier ernstige gebeurtenissen in zijn leven: het overlijden van zijn eerste vrouw (1999), het overlijden van zijn dochter Edith (2002), de scheuring onder hervormd-gereformeerden (2004) en het auto-ongeluk dat hij kreeg (2015).

Over de gereformeerde gezindte toonde de emeritus predikant zich in hetzelfde interview zeer bezorgd. „In kerkelijk Nederland mag de vlag wel halfstok. We zeggen wel vaak: „Wie zou niet wenen”, maar ik vraag me soms af wie dat echt meent. Toch gaat de Heere door en Hij stoort Zich niet aan al onze verdeeldheid. Ik zie ernaar uit dat Hij op de jongste dag al onze kerkelijke rommel gaat opruimen.”

