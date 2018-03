Graftuin Jeruzalem verwacht topjaar qua bezoekersaantallen

De Graftuin in Jeruzalem verwacht dit jaar een topjaar. Dat zegt Stephen Bridge, de Britse directeur van de tuin.

Bridge zegt dat de Graftuin twee jaar geleden 235.000 bezoekers verwelkomde en vorig jaar 325.000. Hij verwacht dit jaar 375.000 mensen, mits de situatie in Israël vredig blijft. „Waar het ons om gaat, is echter niet de kwantiteit maar de kwaliteit. We zeggen mensen niet dat ze hier moeten komen; ze komen uit zichzelf. We zien graag dat ze hier een waardevolle ervaring krijgen. Daarmee bedoelen we dat wij erin slagen het goede nieuws over het leven, de dood en de opstanding van de Heere Jezus aan hen over te brengen. Dan is de Graftuin voor hen niet slechts een toeristische plaats, maar een onderdeel van een pelgrimage.”

vidgraftuin

Om de drukte het hoofd te bieden, heeft de Graftuin de openingsuren verlengd. Pelgrims kunnen er zes dagen per week tussen acht uur ’s morgens en acht uur ’s avonds terecht. Op zondag is de tuin gesloten. Aangezien het ’s avonds na zeven uur al donker is, heeft de tuin veel geld geïnvesteerd in een goede verlichting.

Op paasmorgen is er een Engelstalige zonsopgangsdienst om half zeven, die wordt gevolgd door een Engelstalige dienst om half tien en een Scandinavische dienst om half twaalf. De tuin heeft ongeveer 900 zitplaatsen op banken en tribunes. Maar Bridge, afgaande op de cijfers van vorig jaar, zal niet verbaasd zijn als er ongeveer 2000 bezoekers naar de vroege ochtenddienst komen en dat dus honderden mensen moeten staan. Voor de tweede Engelstalige dienst verwacht hij ongeveer 900 tot 1000 bezoekers. De voorganger zondag is dr. R. T. Kendall.

De directeur zegt dat het nog niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen dat er zo veel mensen naar de Graftuin kwamen. Hij vermoedt dat dit te maken heeft met de toename van toerisme naar Israël. Het aantal bezoekers aan de Graftuin groeit naar verhouding echter sneller.

Ook ziet hij een verband met de toename van toerisme uit China en Indonesië. „De aantallen uit Europa en Noord-Amerika blijven vrij constant. Maar uit Zuidoost-Azië, China en Zuid-Amerika komen steeds meer mensen.”

Bridge zegt dat sommige bezoekers tijdens het bezoek aan de Graftuin tot geloof komen. „Anderen zeggen dat ze een geloofsvernieuwing ervaren. Als mensen de Heere niet kennen, moedigen wij hen aan erover na te denken.”

Groepen toeristen moeten boeken voordat ze komen, om te voorkomen dat de tuin helemaal vol is. Rond de Graftuin is een groot gebrek aan parkeerplaatsen voor bussen, maar de chauffeurs slagen er meestal in de bezoekers in de buurt af te zetten. „De meesten hoeven niet meer dan drie minuten te lopen.”

Bridge werkt al acht jaar bij de Graftuin. Drie jaar geleden werd hij directeur. Daarvoor werkte hij bij Ichthus Christian Fellowship in Londen. Ook was hij voorganger van een evangelische gemeente.