Else Vlug (85) overleden

Else Vlug-Hoekendijk is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Samen met haar man Peter, medeoprichter en oud-directeur van Stichting Opwekking, speelde ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van de pinksterbeweging in Nederland.

Else Vlug werd in 1934 geboren. Ze was de dochter van Karel Hoekendijk, oprichter en leider van de opwekkingsbeweging Stromen van Kracht.

Vlug zag het als haar roeping het Evangelie aan kinderen uit te leggen. Ze legde de basis voor het kinderwerk tijdens de pinksterconferenties van Stichting Opwekking. Daarnaast was ze betrokken bij Stichting Kinderwerk Timotheüs, die materialen ontwikkelt voor geloofsopvoeding.

Vlug schreef onder meer het Bijbeldagboek ”Schatgraven” en ruim 25 (kinder)boeken, waaronder ”Weid mijn lammeren” (1988) en een biografie over het leven van haar en haar man: ”En wij hebben het geloof behouden” (2000).

In Voorthuizen vindt vrijdag een „dankdienst voor het leven” van Vlug plaats. De begrafenis zal in kleine kring plaatsvinden.

Op de website van Stichting Opwekking wordt een online condoleanceregister geopend.