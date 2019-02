Ds. R. P. van Rooijen, predikant van de hersteld hervormde gemeente in het Gelderse Oosterwolde, staat zaterdag 25 jaar in het ambt.

Rudolf Pieter van Rooijen werd op 14 juni 1955 in Den Haag geboren. In 1994 werd hij hervormd predikant in Valburg-Homoet. Daarna stond ds. Van Rooijen in Houten (2000, vanaf 2004 hersteld hervormd). Sinds 2014 is hij verbonden aan de gemeente van Oosterwolde.