Ds. R. Bakker neemt afscheid van oggiN Barneveld

Ds. R. Bakker heeft zondag afscheid genomen van de oud gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld. De scheidende predikant bediende het Woord uit 1 Thessalonicenzen 5:23: „En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.”

Thema van de verkondiging was: ”Paulus’ zegenbede voor de gemeente in Thessalonica”. Ds. Bakker verdeelde de preek over de zegenbede in twee punten: ”In een woord van gebod” en ”In een woord van gebed.”

Ouderling H. W. van den Bosch sprak ds. Bakker toe namens de kerkenraad en de gemeente.

De predikant werd toegezongen met de woorden van Psalm 84:3.

Ds. Bakker vertrekt naar de oud gereformeerde gemeente in Nederland in Kinderdijk.

