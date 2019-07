Ds. P. Blok (GG) op 99-jarige leeftijd overleden

In zijn woonplaats Dirksland is in de nacht van dinsdag op woensdag ds. P. Blok overleden. De emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten (GG) werd 99 jaar.

Pieter Blok werd op 15 juni 1920 in Middelharnis geboren. In 1955 werd hij toegelaten tot de Theologische School in Rotterdam. Uit 56 beroepen nam kandidaat Blok het beroep aan naar Dirksland, waar hij in 1959 door zijn broer ds. M. Blok tot predikant werd bevestigd. Daarna diende hij Capelle aan den IJssel (1980) en Kootwijkerbroek (1986). Op 20 maart 2003 ging hij met emeritaat.

Ds. Blok had zitting in verschillende deputaatschappen: het deputaatschap voor de zending (1967-1983), bijzondere noden (1969-1974), Bijbelverspreiding (1971-1983) en jeugdzorg (1968-1974). Van het curatorium van de Theologische School maakte hij 24 jaar deel uit (1968-1992). Van 1981 tot 1983 was hij voorzitter van de landelijke zendingscommissie. Vele jaren (1974-1992) was hij ook bestuurslid van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) van de GG. Verder was hij lid van de raad van toezicht van het Reformatorisch Dagblad.

Van 1990 tot en met 2015 was ds. Blok voorzitter van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Leerdam, in het bestuur waarvan hij al sinds 1969 deel uitmaakte. Ook was hij voorzitter van de John Bunyanstichting. Voorzitter (later erevoorzitter) was hij verder van het schoolbestuur in Herkingen; tweede voorzitter was hij van de scholenraad Flakkee.

De predikant schreef daarnaast vele boeken, waaronder een verklaring van de Heidelbergse Catechismus, zes delen in de prekenserie ”Op weg naar Sion”, twee evangelisatieboekjes op basis van de Christenreis en de Christinnereis van Bunyan, twee dagboeken en drie delen ”Uit de opperzaal”.

De begrafenis heeft dinsdag plaats in Kootwijkerbroek.

