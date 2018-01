Ds. J. van Rijswijk neemt afscheid van gg Aalburg

Ds. J. van Rijswijk heeft dinsdagavond afscheid genomen van de gereformeerde gemeente in Aalburg.

In de afscheidsdienst bepaalde de predikant zijn gehoor bij het gebed van Paulus in Hebreeën 13:20 en 21. Aandachtspunten waren de aanhef van het gebed, de begeerte in het gebed en de lofverheffing bij dit gebed.

Ds. Van Rijswijk werd toegesproken door ds. J. Schipper namens de classis Dordrecht en de particuliere synode Zuid-West, door ds. W. M. Mulder namens de plaatselijke kerken, door C. van Helden als persoonlijke vriend en door ouderling A. Rozendaal namens kerkenraad en gemeente.

Ten slotte zong de gemeente de predikant staande Psalm 121:1 en 4 toe.

Ds. Van Rijswijk wordt volgende week woensdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Oud-Beijerland.

