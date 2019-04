Ds. J. van Meggelen doet intrede in hhg Nederhemert

Ds. J. van Meggelen is woensdag bevestigd tot predikant van de hersteld hervormde gemeente te Nederhemert. Hij kwam van Nieuw-Lekkerland.

In de bevestigingsdienst ging ds. M. W. Muilwijk uit Aalst, consulent van de gemeente, voor. Hij preekte over Jozua 1:8 en 9. In de avonddienst deed ds. J. van Meggelen intrede met de woorden uit 1 Korinthe 1:25b: „En het zwakke Gods is sterker dan de mensen.”

Aan het einde van de dienst werd de predikant toegesproken door wethouder G. van Leeuwen van de gemeente Zaltbommel, door ds. P. Verhaar uit Zuilichem namens de classis Zuid-Oost en door ouderling-scriba J. van Ooijen namens kerkenraad en gemeente.

De gemeente zong ds. Van Meggelen Psalm 20:1 toe.