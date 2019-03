Ds. J. van Meggelen neemt afscheid van hhg Nieuw-Lekkerland

Ds. J. van Meggelen heeft zondag afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland.

De vertrekkende predikant preekte in de afscheidsdienst over 3 Johannes vers 4: „Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” Hij verdeelde zijn preek in drie punten: de kinderen, de waarheid en de blijdschap.

Na de preek werd ds. Van Meggelen namens kerkenraad en gemeente toegesproken door wijkouderling D. de Groot.

Ds. Van Meggelen heeft een beroep aangenomen naar de hersteld hervormde gemeente van Nederhemert. Daar zal hij woensdag intrede doen.

Ds. Van Meggelen diende de gemeente van Nieuw-Lekkerland ruim vier jaar.

Nieuw-Lekkerland was zijn eerste gemeente.