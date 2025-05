Predikant hervormde gemeente Oene losgemaakt

Dat schrijft de kerkenraad op de website van de gemeente.

Op 12 mei was het twee jaar geleden dat ds. Mijnheer zich ziek meldde, aldus de kerkenraad. „Naar de regels van de kerkorde ligt de optie dan open om –na een keuring– losmaking van onze gemeente aan te vragen per 12 mei 2025 (twee jaar ziekte), óf te wachten op de keuringsuitslag en het verdere verloop van de procedure daarvan af te laten hangen. In overleg met ds. Mijnheer is voor de eerste optie gekozen.”

Of dit betekent dat de predikant met emeritaat gaat dan wel opnieuw beroepbaar wordt gesteld, is nog onduidelijk, aldus scriba A.J. Koster zaterdag. Hij verwacht dat dit de komende weken bekend zal worden.

Ds. Mijnheer is sinds 2006 aan de gemeente in Oene verbonden. Daarvoor stond hij in Westbroek (1996) en Daarle (1991).