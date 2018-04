Ds. H. J. Donken neemt afscheid van Renswoude

Ds. H. J. Donken heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente Renswoude. De predikant bepaalde zijn gehoor bij 2 Thessalonicenzen 1:11 en 12.

Het thema van de preek was: ”Dankbaar terugzien en biddend vooruitzien”. Ds. Donken werd toegesproken door ds. J. A. Boogaard namens de werkgemeenschap van predikanten, door burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist van Renswoude, door ds. J. M. J. Kieviet namens de plaatselijke kerken en door voorzitter D. J. Bac van de kerkenraad. Daarna werd het predikantsechtpaar Donken toegezongen Lied 267 vers 1, 2, 3 en 6 uit de bundel Weerklank: ”Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn Uw eer”. Ds. Donken hoopt 6 mei in de hervormde gemeente in Wierden bevestigd te worden.

