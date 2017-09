Ds. G. D. Kamphuis neemt afscheid van hervormd Goes

Ds. G. D. Kamphuis heeft zondag, in de middagdienst, afscheid genomen van de hervormde gemeente De Levensbron in Goes. Hij vertrekt naar de hervormde gemeente te Ridderkerk (Singelkerk).

De scheidende predikant bediende het Woord uit Openbaring 15:3 en 4. De dienst had als thema: ”U alleen bent waardig…” Ook de vraag: „Wie zou U niet vrezen…?” kwam regelmatig terug in de preek.

Na de preek sprak ds. Kamphuis woorden van dank en afscheid tot de gemeente. Ouderling W. Westenberg dankte ds. en mevr. Kamphuis beiden voor hun inzet en werk in de gemeente.

Staande zong de gemeente het predikantsechtpaar Psalm 121 toe. Ds. Kamphuis gaf de gemeente terug in Gods hand en legde haar de zegen op.

Ds. Kamphuis diende de gemeente bijna zes jaar.

