Ds. E. C. Adams neemt afscheid van Corsica (NRC)

Ds. E. C. Adams heeft dinsdagavond afscheid genomen van de Netherlands Reformed Congregation (NRC) te Corsica (South Dakota, VS).

De predikant sprak over Filippenzen 4:8-9, met als thema: ”De afscheidswoorden van Paulus aan de Filippenzen”. In vier aandachtspunten beschreef de predikant dat het in deze tekst gaat om woorden van innige toegenegenheid, van grondige overdenking, van ernstig zelfonderzoek en van rijke troost.

Na de preek werd ds. Adams toegesproken door consulent ds. J. J. Witvoet (Rock Valley) en door ds. A. T. Vergunst namens de classis Mid West.

Ds. Adams stond sinds 2005 in zijn eerste gemeente Corsica. Hij nam het beroep aan naar de NRC te Picture Butte (Canada).

De NRC zijn een zusterkerk van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten.

---

