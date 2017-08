De Banier belegt thema-avond over Bijbel en schepping

Uitgeverij De Banier in Apeldoorn belegt op 29 augustus een thema-avond over Bijbel en schepping, in het Amersfoortse Hoornbeeck College. Aanleiding vormt het binnenkort te verschijnen boek van prof. dr. M. J. Paul, ”Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie”. Prof. Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Behalve hij spreken op de bijeenkomst prof. dr. P. Slootweg (”Waarom universele afstamming waarschijnlijk is”), prof. dr. ir. H. Degens (”Waarom universele afstamming onwaarschijnlijk is”) en dr. M. Klaassen (”Maar de theologie dan? Theologische knelpunten bij theïstische evolutie”). Gespreksleider is dr. ir. S. M. de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad.

De komende tijd hebben meerdere bijeenkomsten plaats rond het thema (schepping en) evolutie. Zo wordt van 28 augustus tot 2 september in Groningen, Apeldoorn en Leiden een „carrousel van lezingen” vanuit creationistisch perspectief gehouden. Aanleiding zijn twee grote evolutiebiologiecongressen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op 22 september wordt in Nijkerk een congres gehouden onder de titel ”Evolutie. Stel dat het waar is...”. Aanleiding vormt de jongste studie van prof. dr. G. van den Brink, ”En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie”.

