Berleburger Bijbel helemaal gedigitaliseerd

De Berleburger Bijbel is compleet gedigitaliseerd. Dat blijkt uit een melding op de site van het project.

Na bijna vier jaar zijn alle 4954 pagina’s gefotografeerd en op internet gezet. Het SellingNet Stimuleringsfonds, dat de digitalisering mogelijk maakte, wilde de klus in het „jubeljaar van de Reformatie, 2017” afgerond hebben.

De Berleburger Bijbel kwam tot stand in de periode 1726-1742, in het Duitse Bad Berleburg, vlak bij Winterberg. De Duitse Bijbeluitgave bevat uitvoerige commentaren.

Initiatiefnemer van de uitgave was de Berleburgse predikant en later hofprediker Ludwig Christof Schefer (1669-1731). De Bijbeluitgave was destijds geliefd.

>>stimuleringsfonds.sellingnet.nl/bbdl