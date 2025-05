Heritage Reformed Churches maken zich zorgen over CGK

Dat blijkt uit een zaterdag verschenen samenvatting van de synode van de HRC, die dinsdag en woensdag in Grand Rapids (Verenigde Staten) vergaderde.

De synode betuigde haar steun aan de Free Reformed Church of North America (FRCNA), die haar bezorgdheid heeft uitgesproken over ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken en een lossere band tussen beide kerken overweegt. De CGK wijzen officieel vrouwelijke ambtsdragers af, maar een groot aantal gemeenten gaat daarin niet mee. Ook de HRC gaan in een brief aan de CGK hun bezorgdheid uiten.

Beide kerkverbanden hebben Nederlandse wortels. De FRCNA is ontstaan uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarmee zij een zusterkerkrelatie heeft. De HRC komen voort uit de Netherlands Reformed Congregations (NRC), de zusterkerken van de Gereformeerde Gemeenten.

De synode besloot daarnaast de FRCNA te vragen om een gezamenlijke ethische commissie in te stellen.

HRC gaan in Oost-Azië helpen een gereformeerd kerkverband op te richten

Ambtsdragers

De Heritage Reformed Churches gaan helpen een gereformeerd kerkverband in Oost-Azië op te richten. „Afgelopen jaar hebben wij daartoe een verzoek ontvangen van een kleine groep kerken”, zegt ds. Pieter van der Hoek uit Hull (Verenigde Staten) desgevraagd. „We willen hen helpen met organisatorische en kerkordelijke zaken, zoals het bevestigen van ambtsdragers. Het is de bedoeling dat deze kerken niet ”Heritage Reformed” worden, maar zelfstandig verdergaan.” De gemeente in Chilliwack (Canada) gaat hierin het voortouw nemen.

Jamie Esseltine uit Tillsonburg (Canada) werd toegelaten aan de predikantenopleiding van de HRC, gevestigd aan het Puritan Reformed Seminary in Grand Rapids. Martijn Heijboer werd beroepbaar gesteld. De vier andere studenten werden bevorderd naar een volgend studiejaar.

Op de synode werd ook gesproken over de noodzaak van fondsen voor de emeritikas, de pensioenvoorziening voor predikanten.

Puritan Reformed College

Daarnaast ging het onder meer over de rol van de synode in de gesprekken met kandidaten voor het directeurschap van het op te richten Puritan Reformed College in Grand Rapids. „In het najaar hopen we een vervolgsynode te hebben om kandidaten voor de positie van president te interviewen en hopelijk aan te stellen”, aldus ds. Van der Hoek.