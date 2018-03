Ds. A. Schot over de beleving van de heilsfeiten

Wat is het eerste heilsfeit? Met die vraag begint ds. A. Schot het eerste hoofdstuk van zijn boekje ”De beleving van het heil. De gulden keten” (De Banier, Apeldoorn, 9,95 euro). „U zult zeggen: „Dat is het Kerstfeest.” En dat is waar. Toch beginnen we dit boekje niet met Kerstfeest, maar met advent. Zo is het in het kerkelijke leven, en zo is het ook in het bevindelijke leven van Gods kinderen. Aan de komst van Christus ging een periode vooraf.”

De predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet behandelt in zijn boekje niet zozeer de heilsfeiten als zodanig (van advent tot de wederkomst) als wel „de wijze waarop de vrucht van de heilsfeiten door Christus wordt toegepast.” De uitgave vormt een vervolg op ”De orde des heils. De gulden keten van het heil”.