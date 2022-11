Viruswaarheid kondigt aan te stoppen als actiegroep. Voormannen Jeroen Pols en Willem Engel hebben dat vrijdag bekendgemaakt. Directe aanleiding is een recente rechtszaak, die ertoe leidde dat ING Bank de bankrekening mocht opheffen. „Zonder rekening is deelname aan het maatschappelijk verkeer onmogelijk. Dat betekent dus dat we gaan stoppen”, aldus Jeroen Pols.