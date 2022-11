Acht mensen zijn woensdag onwel geworden door het vrijkomen van een giftige stof op industrieterrein Moerdijk in Noord-Brabant. Ze zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen is ernstig gewond. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde eerder dat vijf mensen onwel raakten, maar paste dat later aan.