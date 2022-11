Dat VVD-leden ondanks een felle discussie in ruime meerderheid de asielwet steunen, zorgt voor opluchting bij verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg. Volgens partijleider en premier Mark Rutte is het „vooral belangrijk dat er een goede discussie is geweest” en dat die strijd ook zichtbaar was op het congres van de partij.