Van der Burg licht asielwet dinsdagavond toe aan burgemeesters

De vergadering van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat dinsdagavond niet door. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) informeert in plaats daarvan dinsdagavond een delegatie van het beraad, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de spreidingswet, waarmee de Tweede Kamerfractie van de VVD dinsdag akkoord is gegaan. De bijeenkomst is digitaal, aldus een woordvoerder van het Veiligheidsberaad.