Kees van Ekris, voormalig zendeling in Indonesië en daarna gemeentepredikant (PKN), is tegenwoordig theoloog en programmaleider van Areopagus/IZB, een centrum voor contextuele en missionaire prediking. In 2018 promoveerde hij op een homiletisch onderwerp aan de PThU. Hij schreef de homiletische studie ”Dialoog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten”.