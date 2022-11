Regeringspartijen VVD en CDA en ook oppositiepartij Volt zijn kritisch over de overname van socialmediabedrijf Twitter door Elon Musk. Ze maken zich zorgen of het mogelijk blijft om het sociale medium aan de wet te houden, zeggen ze tijdens een debat in de Tweede Kamer. De PVV juicht juist toe dat twitteraars onder Musk meer mogen zeggen, ook als dat op het randje is.