Politie over zoektocht Terschelling: zoeken naar speld in hooiberg

„Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.” Dat zegt de politie over de zoektocht naar de 12-jarige jongen en de volwassen man die nog vermist zijn na de aanvaring van afgelopen vrijdagochtend bij Terschelling. De verschillende stromingen en de wisselvalligheid van het water bemoeilijken de zoektocht, aldus een woordvoerder. Toch gaat het zoeken door, „want we vinden dat we niet niks kunnen doen. We zijn het de nabestaanden verplicht om door te zoeken”.