FVD-Kamerlid Van Meijeren aan het woord tijdens het debat, afgelopen september, over een wijziging van het Reglement van Orde waardoor het bedreigen van een persoon als ongeoorloofd gedrag wordt aangemerkt. Aanleiding waren de uitlatingen van FVD-leider Baudet over minister Kaag van Financiën. Van Meijeren is nu zelf in opspraak vanwege het wegzetten van journalisten als rioolratten. beeld ANP, Bart Maat