Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil zijn voorstel voor een nieuwe asielwet „zo spoedig mogelijk” af hebben. Een nieuwe deadline daarvoor laat hij in het midden, zoals hij vrijdag al aangaf. Hij reageert daarmee via zijn woordvoerster op een ultimatum van de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, die willen dat het wetsvoorstel uiterlijk op 7 november klaar is.