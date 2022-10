De Duitse historicus en publicist Arnulf Baring zei me eens in een interview dat het grootste volk op aarde ook het machtigste wil zijn. Dat is een soort wetmatigheid, gaf hij aan. Hij doelde op China dat toen, in 1999, nog een land in ontwikkeling was. Baring, hij overleed drie jaar geleden, had een vooruitziende blik. Waar is China onder Xi naar op weg?