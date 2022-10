Bang voor de bom die de geschiedenis uitwist

Prediker zegt dat er niets nieuws onder de zon is, maar dat betekent niet dat er geen unieke, nooit eerder vertoonde ontwikkelingen kunnen zijn. Zo’n nieuwe ontwikkeling is zonder twijfel de totstandkoming en het gebruik van kernwapens. Het uiterst geheime Manhattanproject, opgestart in 1942 in de Verenigde Staten, zou dan ook de loop van de geschiedenis veranderen. Met man en macht werd er gewerkt aan een bom die niet zou werken door een chemische kettingreactie in gang te zetten, maar door gebruik te maken van de energie die is opgeslagen in atoomkernen.