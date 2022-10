„Hoor eens, Ad.” Secretaresse Janne buigt zich naar me toe en fluistert op samenzweerderige toon: „Je krijgt een prins in de klas, ja echt.” Honderduit vertelt ze vervolgens over de koninklijke familie. Ze komt uit Næstved waar verschillende prinsen op de roemruchte eliteschool Herhulfsholm hebben gezeten.