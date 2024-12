Georgië kiest opvolger pro-Europese president die niet weg wil

Zoerabisjvili werd in 2018 gekozen door het Georgische volk, maar door een grondwetswijziging kunnen de burgers nu niet meer stemmen voor een president. De stemming wordt gehouden door het kiescollege. Dat wordt gedomineerd door de regeringspartij Georgische Droom (GD), die volgens de oppositie de laatste jaren steeds pro-Russischer is geworden. GD kan in de praktijk zelf de volgende president kiezen en de verwachting is dat die Micheil Kavelasjvili naar voren zal schuiven.

De inauguratie van de nieuwe president staat gepland voor 29 december, maar Zoerabisjvili heeft gezegd dat die niet zal plaatsvinden. Zij eist dat er eerst nieuwe parlementsverkiezingen worden gehouden, onder internationaal toezicht om erop toe te zien dat er geen fraude wordt gepleegd.

Die eis wordt gedeeld door pro-Europese oppositiepartijen en de duizenden demonstranten die al ruim twee weken elke avond de straat op gaan. De protesten braken uit na de verkiezingsuitslag, maar intensiveerden toen de premier bekendmaakte dat de toetredingsgesprekken met de Europese Unie voorlopig worden stilgelegd. De laatste twee weken liep het bijna elke avond uit op confrontaties tussen de politie en de betogers.