Oekraïense drones raken brandstofopslagplaats in centraal Rusland

Op Telegram schrijft hij dat een „massale aanval” op een faciliteit ervoor zorgde dat brandstof in brand vloog. Brokstukken van neergehaalde drones vernielden ruiten in huizen, voegde hij eraan toe.

Op een video die op Oekraïense militaire blogs werd geplaatst is een brand te zien in wat wordt beschreven als een brandstofopslagplaats. Persbureau Reuters kon de berichten van beide kanten niet onafhankelijk verifiëren.

Ook in andere Russische regio’s werden droneaanvallen gemeld. Volgens de gouverneur van de regio Krasnodar schoot de Russische luchtverdediging Oekraïense drones uit de lucht in verschillende delen van de regio ten oosten van het door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. Een drone had de ramen in een huis in een dorp vernield, maar er waren geen gewonden gevallen.

In Bryansk, ten noordwesten van Oekraïne, vernietigde de Russische luchtverdediging zeven drones, zegt de gouverneur van deze regio. Oekraïne valt de Russische transport-, energie- en militaire infrastructuur geregeld aan om de Russische economie zoveel mogelijk te ontwrichten.