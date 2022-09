In het Nederlands heet het boerenbedrog, de Engelsen spreken van ”confidence trick” en in Italië heet het ”raggiro”. Het gaat daarbij om een combinatie van misleiding en oplichting, waarbij eerst het vertrouwen van het slachtoffer wordt gewonnen door een beroep te doen op zijn of haar goedgelovigheid, mededogen, ijdelheid of inhaligheid.