Kabinet neemt stikstofadvies Remkes over, snel landbouwakkoord

Het kabinet neemt de aanbevelingen van stikstofgespreksleider Johan Remkes over, melden landbouwminister Piet Adema en stikstofminister Christianne van der Wal. Ze komen boeren tegemoet en willen in het eerste kwartaal van volgend jaar afspraken met agrariërs en andere partijen vastleggen in een landbouwakkoord. Op de korte termijn komt de focus daarnaast te liggen op de ‘melders’, bedrijven die buiten hun eigen schuld om niet de juiste stikstofvergunning hebben.