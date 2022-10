PvdA-Kamerlid Henk Nijboer treedt per direct terug uit het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) wegens de zaak rond zijn partijgenoot en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Nijboer stemde als presidium-lid in met het onderzoek naar het gedrag van Arib in haar tijd als voorzitter van de Tweede Kamer.