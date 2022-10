Bergkamp: besluit tot onderzoek naar Arib was zorgvuldig

Het besluit om een onderzoek naar PvdA-Kamerlid en voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in te stellen, is zorgvuldig en rechtmatig tot stand gekomen, aldus de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de Kamer. Over Arib waren klachten binnengekomen: zij zou tijdens haar voorzitterschap misbruik hebben gemaakt van haar positie en medewerkers hebben gekleineerd. Zijzelf spreekt van een politieke afrekening en stapt op als Kamerlid, zo maakte ze dit weekend bekend.