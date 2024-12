Archeologen vinden ‘mysterieuze vloer’ van botten in Alkmaar

De vloer ligt in een pand aan de Achterdam. Daar mochten archeologen van de gemeente een kijkje nemen tijdens een verbouwing. Ze stuitten daarbij op resten van een oude plavuizenvloer. De plavuizen zijn op sommige plaatsen verdwenen en opgevuld met botten die in een patroon liggen.

„Dit soort vloeren worden maar heel af en toe gevonden en tot nu is dat alleen in Noord-Holland gebeurd. In het verleden zijn dit soort vloeren gevonden in Hoorn, Enkhuizen en Edam en nu dus ook in Alkmaar”, zegt archeoloog Nancy de Jong. Het zijn veelal vloeren uit de vijftiende eeuw. „Maar het huis dat er nu staat is gebouwd rond 1609. Misschien op de oude fundering? Dat gebeurde toen heel vaak”, aldus De Jong.

Onduidelijk is waarom de vloer deels is opgevuld met botten. „Het zou kunnen dat de botten er met een speciale reden zijn geplaatst. Misschien wel omdat dit goed paste bij het ambacht dat hier toen werd uitgeoefend. Maar het kan ook een goedkope manier van opvullen zijn geweest”, zegt de archeoloog.