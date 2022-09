De voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) Bas Kortmann vindt dat hij te weinig bevoegdheden heeft om aardbevingsschade in Groningen te vergoeden. Hij wil meer ruimte in de regels en budget krijgen om schade te vergoeden als dat op dit moment wettelijk niet mag, maar wel rechtvaardig voelt. Dat zegt Kortmann tegen de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt.