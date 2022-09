Meer dan honderd archeologische kunstschatten uit Pompeï en Herculaneum komen in november naar het Drents Museum in Assen. Het gaat om fresco’s, marmeren beelden, een bronzen fontein en gouden sieraden uit de plaatsen die in het jaar 79 als gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius werden bedolven onder een dikke laag van onder meer as en lava.