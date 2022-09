Het aantal nieuwe mensen dat hulp zoekt via vrijwilligersplatform NLvoorelkaar lag de afgelopen twee maanden 43 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In september en augustus kwamen er zo’n duizend hulpvragers bij. Zelf heeft de organisatie het over een „ongekend forse stijging”. Er is een sterke groei in de vraag naar sociaal contact, taalhulp en praktische hulp.