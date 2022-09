Eneco is ondanks oproepen van energieminister Rob Jetten en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) „nu niet” van plan de tariefverhoging per 1 oktober uit te stellen. Volgens de toezichthouder is die verhoging te laat aangekondigd, maar het energiebedrijf blijft ervan overtuigd dat het de regels heeft gevolgd. Volgens de energiemaatschappij is er nog wel overleg in de sector gaande over de tariefverhogingen.