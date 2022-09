De expositie In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië van het Drents Museum in Assen krijgt de tentoonstellingsprijs (10.000 euro) van het Museumtijdschrift van dit jaar. Er werden circa 10.000 stemmen uitgebracht en de meeste gingen naar de Ararat-expo, zo werd dinsdag in Den Haag bekendgemaakt.