Er moet in Rotterdam een derde brug over de Nieuwe Maas komen om de stadsdelen Kralingen/De Esch aan de oostkant en Feijenoord/IJsselmonde in Zuid met elkaar te verbinden. De nieuwe oeververbinding moet volgens het college van burgemeester en wethouders onder meer zorgen voor verdere ontwikkeling van Rotterdam-Zuid, de bouw van 70.000 woningen en uitbreiding van de werkgelegenheid in de stad.