Kuipers laakt Kamervragen Van Haga over ‘smadelijke’ berichten

Zorgminister Ernst Kuipers heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd over de inhoud van de vele Kamervragen die het Kamerlid Wybren van Haga de afgelopen tijd heeft gesteld. Niet alleen het hoge aantal vragen vormt een probleem, Kuipers maakt zich vooral zorgen over de „formulering” van de vragen en „het negatieve effect van dergelijke (smadelijke) uitlatingen op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen”. Het gaat daarbij onder anderen om RIVM-directeur Jaap van Dissel.