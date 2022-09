De bewoners van 24 woningen in het Zeeuwse Cadzand hebben zaterdagmiddag urenlang niet in hun woningen kunnen verblijven vanwege een gaslek. Inmiddels is het lek gedicht en kan een deel van hen terugkeren. De brandweer moet nog een aantal huizen controleren op de aanwezigheid van gas, pas dan kunnen ook de bewoners van die onderkomens terug.