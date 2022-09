Opnieuw waarschuwt Primark voor kinderborden die onder meer te hoge concentraties lood afgeven. Het gaat om eetborden in de vorm van een konijnen- en een berenhoofd en in de vorm van een regenboog. De eerste twee typen bordjes zijn al sinds oktober vorig jaar te koop. Deze zomer deed Primark al eenzelfde melding voor kinderborden in de vorm van Winnie de Pooh.