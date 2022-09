De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland, had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat is naar voren gekomen uit toxicologisch onderzoek na het ongeluk. Volgens het gerechtshof Den Haag is er „een aanwijzing geconstateerd voor de aanwezigheid van een concentratie cocaïne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte”.